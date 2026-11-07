Cakra Khan pelihara 30 anabul, makanannya lebih mahal dari menu sendiri

Hiburan

Penyanyi Cakra Khan ternyata punya sisi lembut yang luar biasa terhadap hewan. Dia mengaku memelihara total 30 ekor kucing dan anjing di rumahnya.

Dengan jumlah anabul yang sebanyak itu, Cakra harus ekstra hati-hati dalam merawat mereka. Tujuannya simpel, dia tidak ingin kenyamanan tetangga dan lingkungan sekitarnya terganggu. Pada 5 November 2026, Cakra mengungkapkan bahwa menjaga etika bertetangga adalah prioritas utamanya, meskipun sejauh ini belum ada komplain dari warga sekitar huniannya.

Kewajiban memberi makan 30 ekor hewan tentu bukan perkara murah. Cakra tidak menampik bahwa dia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan mengalokasikan dana khusus agar semua peliharaannya sehat dan cukup makan.

Soal biaya pakan, Cakra menyebut makanan hewan-hewannya lebih mahal dibandingkan makanannya sendiri. Menurutnya, dia bisa saja hanya makan kangkung dan bunga pepaya, sementara anabulnya wajib mendapatkan pakan khusus.

Keputusan memberikan makanan terbaik ini bukan tanpa alasan. Cakra ingin memastikan semua anabulnya terhindar dari penyakit. Dia menjelaskan bahwa salah memberikan makanan bisa memicu masalah pencernaan hingga flu pada hewan-hewannya.

Jujur saja, dedikasi Cakra ini levelnya sudah beda. Punya 30 peliharaan itu bukan cuma soal cinta, tapi soal manajemen keuangan dan kesabaran tingkat tinggi. Kita yang pelihara satu kucing saja kadang sudah pusing, apalagi kalau jumlahnya tiga puluh!