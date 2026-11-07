Fajar Sadboy beli rumah baru di Bekasi cash hasil nabung 3 tahun

Hiburan

Fajar Sadboy resmi pindah ke rumah baru di daerah Bekasi sejak bulan lalu. Yang bikin salut, rumah ini dibeli secara cash atau tanpa cicilan setelah ia menabung selama kurang lebih tiga tahun.

Fajar mengaku langsung membeli rumah tersebut karena merasa cocok dengan harganya. Rumah seluas 139 meter persegi ini kemudian direnovasi hingga tampilannya seperti sekarang. Di dalamnya ada empat kamar tidur, termasuk satu ruangan yang difungsikan sebagai studio pribadi.

Saat ini, Fajar tinggal bersama ibu, abang, kakak, tante, dan neneknya yang sedang berkunjung ke Jakarta. Sementara itu, saudara lainnya masih berada di Gorontalo karena sedang fokus menempuh pendidikan. Fajar sendiri memilih lokasi di Bekasi karena sesuai kebutuhan dan hasil pertimbangan dengan tim manajemennya, meski ia sesekali tetap pulang ke kampung halamannya di Gorontalo.

Ada rencana besar buat masa depan rumah ini. Fajar ingin membangun rooftop yang nantinya bakal ada kolam, satu kamar tambahan, dan tempat nongkrong kalau ada rezeki.

Rumah satu lantai dengan bentuk memanjang ke belakang ini punya tata letak yang simpel. Begitu masuk, ada kamar di sisi kanan dan kiri pintu. Di pojok kanan pintu masuk tersedia dapur dan meja makan, serta beberapa kamar yang sudah dilengkapi kamar mandi dalam.

Sebelumnya, Fajar sempat mengadakan syukuran rumah baru bersama keluarga besar, tetangga, teman, dan media pada 14 Oktober 2026. Fajar Labatjo, nama asli Fajar, merasa sangat bangga karena setelah bertahun-tahun mengontrak, ia akhirnya bisa memiliki rumah sendiri.

Untuk isinya, rumah ini sudah dilengkapi barang-barang seperti tempat tidur, bantal, televisi, dan koleksi gitarnya. Sisa keperluan lainnya akan dibeli secara bertahap sesuai kemampuan finansialnya. Menurut Fajar, beli rumah adalah pencapaian luar biasa yang bisa bikin seseorang merasa bangga.