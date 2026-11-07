Grogi parah, Enda Ungu sampai susah tidur jelang konser 30 tahun

Hiburan

Enda Ungu mengaku merasa sangat gugup menjelang konser 30 tahun Ungu yang digelar di kawasan Senayan. Saking tegangnya, ia sampai sulit tidur nyenyak meski lagu-lagu yang akan dibawakan sebenarnya sudah sangat akrab di telinga mereka.

Persiapan panggung untuk acara ini disebut memakan waktu berbulan-bulan. Enda menyebut mempersiapkan konser ini tidak gampang. Ia bahkan sempat mencoba menenangkan diri dengan mengingatkan rekan-rekannya bahwa manggung adalah hal biasa yang sering mereka lakukan, apalagi daftar lagunya pun terdiri dari materi yang sudah sering dibawakan.

Lucunya, Enda membandingkan rasa groginya kali ini dengan pengalamannya saat ijab kabul. Ia mengaku pernah sangat grogi saat ijab kabul dan bertemu penghulu, dan kini merasakannya lagi. Ia menyampaikan rasa groginya itu kepada rekan-rekan bandnya.

Jika dibandingkan dengan penampilan Ungu di Malaysia, Enda merasa materi lagu di sana justru jauh lebih menantang karena mereka harus mengulik banyak hal. Namun, meskipun lagu-lagu untuk konser 30 tahun ini terasa lebih biasa, rasa groginya justru terasa lebih besar.

Untungnya, rasa gugup itu tidak sampai mengganggu performanya. Begitu melihat antusiasme penonton dan fakta bahwa tiket konser sudah terjual habis, Enda memantapkan mentalnya untuk tetap berjuang dan tampil bagus di atas panggung.

Jujur saja, kita semua pasti relate sama rasa grogi meski sudah ahli di bidangnya. Tapi kalau sampai setara ijab kabul, itu sih level deg-degannya sudah maksimal banget!