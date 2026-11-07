Raisa angkat tiga jari saat bawakan Nyawa dan Harapan di konser Handmade Night

Hiburan

Raisa menunjukkan simbol tiga jari atau three-finger salute saat konser 'Handmade Night' di Graha Bakti Budaya TIM, Cikini, Jakarta Pusat, pada 5 November 2026 malam.

Momen ini terjadi pas penyanyi berusia 36 tahun ini membawakan lagu 'Nyawa dan Harapan' dari album Handmade. Di pertengahan lagu, Raisa mengangkat tangannya dan menunjukkan gestur tersebut. Yang bikin makin ramai, para penyanyi backing vokal dan pemain band pengiring juga ikutan mengacungkan tiga jari ke atas.

Energinya nular sampai ke penonton, karena sejumlah orang yang hadir terlihat ikut mengangkat tiga jari sambil bernyanyi bersama. Saat membawakan lagu ini, Raisa juga menampilkan video musik 'Nyawa dan Harapan' yang sebenarnya baru dirilis pada 28 Oktober 2026.

Sebagai penutup penampilannya, Raisa menampilkan kutipan dari Alanis Obomsawin di layar. Bunyinya cukup dalem: Ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir telah diracuni, barulah manusia akan menyadari bahwa mereka tidak dapat memakan uang.

Keren banget sih kalau konser musik bisa jadi wadah buat nyampein pesan kayak gini. Kira-kira kalian bakal ikutan angkat tiga jari juga gak kalau nonton?