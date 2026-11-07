Kunto Aji sikat penghargaan Artis Solo Alternatif Terbaik di AMI Awards 2026

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Kunto Aji resmi membawa pulang trofi Artis Solo Alternatif Terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards ke-29 yang digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta, pada 4 November 2026. Kemenangan ini diraih lewat single terbarunya yang berjudul bERANI.

Jujur, persaingannya cukup ketat karena Kunto Aji harus mengungguli empat musisi keren lainnya, yaitu Arash Buana, Danilla, Oslo Ibrahim, dan Sal Priadi. Berhasil menang di kategori ini jadi tambahan pencapaian yang manis buat perjalanan bermusik Kunto Aji, apalagi lagu ini adalah bagian dari album keempatnya.

Pas momen pidato kemenangan, Kunto Aji nggak cuma sekadar terima kasih. Dia kasih apresiasi buat para pendengarnya dan bilang kalau tanpa mereka, dia bukan siapa-siapa. Tapi yang bikin salut, dia juga menekankan pentingnya mewakili masyarakat yang selama ini belum punya ruang buat menyampaikan aspirasi.

"Untuk suara-suara tak terdengar di luar sana, akan sebisa mungkin saya suarakan. Kekuatan untuk rakyat," tegas Kunto Aji. Dia benar-benar punya tekad buat pakai kesempatan ini untuk menyuarakan kepentingan orang banyak yang sering terabaikan.

Ngomongin soal lagunya, bERANI sendiri sudah dirilis sejak 25 Juni 2026. Lagu ini jadi pembuka buat album keempatnya yang bertajuk Kuda Hitam. Temanya cukup dalam, yaitu tentang keberanian menghadapi ketidakpastian dan tekad untuk tetap bertahan menjaga orang yang dicintai meski situasi lagi hancur-hancurnya.

Lewat bERANI, Kunto Aji pengen kasih pesan soal keteguhan hati dan semangat untuk membangun kembali sesuatu yang sudah runtuh. Definisi cinta yang nggak cuma manis, tapi juga tangguh.