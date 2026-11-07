Insanul Fahmi ogah bahas hubungan sama Inara Rusli, mending fokus kasus aja

Hiburan

Insanul Fahmi memilih bungkam saat ditanya awak media soal hubungannya dengan Inara Rusli. Hal ini terjadi setelah ia menjalani pemeriksaan tambahan sebagai saksi kasus dugaan akses ilegal di Bareskrim Mabes Polri pada 5 November 2026.

Bahkan ketika ditanya apakah Inara, yang berstatus sebagai pelapor, memberikan pesan khusus sebelum pemeriksaan dimulai, Insanul hanya menjawab singkat. "Nggak ada sih, nggak ada," katanya.

Bukan cuma itu, Insanul juga ogah bahas urusan personal, termasuk soal rumor kalau dia sudah mengenalkan Inara kepada anak kandungnya. Insanul langsung mengalihkan pembicaraan agar tetap fokus pada materi perkara dugaan akses ilegal yang sedang dihadapinya.

"Mungkin nanti aja ya itu ya bahasnya ya. Kita lebih bagus bahas yang illegal access aja ya," ucap Insanul.

Sikap tertutup Insanul ini ternyata didukung penuh oleh pengacaranya, Tommy Tri Yunanto. Menurut Tommy, urusan hubungan pribadi itu ranah privasi dan nggak seharusnya dibahas di ruang publik.

Meski enggan mengomentari hubungan personal keduanya, Tommy memberikan update soal penanganan perkara akses ilegal tersebut. Dia mengungkapkan kalau tim kuasa hukum Inara Rusli dan Insanul Fahmi sekarang sudah bergabung untuk mengawal proses hukum kasus tersebut sampai tuntas.

Keduanya sepakat buat lebih memprioritaskan penanganan perkara yang lagi berjalan daripada sibuk curhat soal urusan pribadi di depan publik.