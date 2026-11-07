Soraya Haque resmi jadi oma, bahagia banget punya dua cucu

Hiburan

Soraya Haque lagi bahagia banget karena sekarang sudah jadi nenek dari dua orang cucu. Kabar manis ini dibagikan Soraya lewat akun Instagram pribadinya pada Kamis, 4 November 2026.

Dalam unggahannya, Soraya menunjukkan momen hangat bersama cucunya yang tinggal di Jenewa, Swiss. Dia mengungkapkan kalau ada dua rasa kebahagiaan yang hadir setelah punya cucu.

Kebahagiaan pertama adalah saat Soraya merasa seperti sedang flashback. Dia bisa mengenang kembali sosok anaknya lewat diri cucu-cucunya, mulai dari wajah, tingkah laku, sampai kebiasaan kecil yang membawa kembali kenangan masa lalu.

Hal itu ternyata memberikan kepuasan tersendiri bagi Soraya. Dia merasa puas karena sudah melewati seluruh proses menjadi orang tua yang penuh dengan berbagai cerita sampai akhirnya kini menjadi seorang nenek.

Jujur, siapa sih yang nggak terharu lihat momen nenek dan cucu? Apalagi kalau wajahnya mirip banget sama anaknya dulu. Definisi bahagia yang sesungguhnya ya begini.