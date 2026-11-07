Dibandingin sama Jude Bellingham, Reza Arap kasih jawaban yang pedas banget

Hiburan

Reza Arap memberikan respons menohok setelah penampilannya dibandingkan dengan pesepak bola asal Inggris, Jude Bellingham, oleh seorang pengguna Threads.

Drama ini bermula pada 5 November 2026 lewat unggahan akun @nynyshasha. Pengguna tersebut membahas soal makhluk visual dan mengklaim bahwa perempuan juga punya ketertarikan pada fisik. Ia menulis, "' Cowok tuh makhluk visual'. Yaelah Bambang, cewek juga. Kita jelas lebih senang ngelihat Jude Bellingham daripada Reza Oktovian".

Reza tidak tinggal diam dan membalas komentar tersebut pada 6 November 2026 melalui akun @ybrap. Dengan singkat dan tajam, ia menyindir balik si pengunggah dengan menulis, "Bener. Tapi gua juga kagak mau sama lu".

Balasan ini langsung memicu beragam reaksi dari netizen lain. Banyak yang menganggap Reza kembali menjadi bahan candaan padahal ia baru saja aktif di platform tersebut. Beberapa pengguna Threads menulis bahwa Reza sudah di-bully meski baru saja login, sementara yang lain menyebut ia tetap terkena imbas meski tidak banyak bicara di sana.

Yuka Theo, salah satu anggota Marapthon, menilai bahwa Reza terkena 'peluru nyasar' karena namanya terseret dalam topik yang sebenarnya tidak melibatkan dirinya sejak awal.

Komentar negatif memang sudah jadi makanan sehari-hari bagi Reza. Mulai dari penampilan, perilaku di media sosial, sampai riwayat rumah tangganya dengan mantan istri, Wendy Walters, sering kali menjadi bahan pembicaraan panas warganet.

Menurut kalian, ini serangan yang keterlaluan atau emang cuma bercandaan internet biasa?