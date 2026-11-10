The Remarried Empress sudah tayang, intip drama adaptasi webtoon 2026 lainnya

Hiburan

The Remarried Empress resmi hadir di Disney+ setelah empat episode pertamanya tayang pada 3 November 2026. Serial ini bakal terus rilis dua episode setiap Rabu sampai 25 November 2026.

Drama ini diangkat dari NAVER WEBTOON dengan judul yang sama dan punya rekor hampir 3 miliar penayangan secara global. Untuk menghidupkan karakter favorit penggemar, serial ini menggandeng aktor dan aktris populer Korea Selatan, yaitu Shin Min A, Ju Ji Hoon, Lee Jong Suk, dan Lee Se Young sebagai pemeran utama.

Ceritanya fokus ke kehidupan Permaisuri Navier, yang diperankan Shin Min A, saat harus menghadapi rumah tangganya yang retak dengan Kaisar Sovieshu. Konflik makin panas karena Sovieshu jatuh cinta pada Rashta, perempuan yang melarikan diri dari perbudakan dan masuk ke lingkungan istana.

Bukan cuma soal cinta segitiga, kita bakal lihat perjuangan Navier dalam mempertahankan harga diri, kekuasaan, dan hak menentukan masa depannya. Siap-siap juga buat ngikutin intrik politik kerajaan serta hubungan rumit antara Navier, Sovieshu, Rashta, dan Heinrey.

Selain judul di atas, tahun 2026 memang banjir drama Korea adaptasi webtoon dengan berbagai genre. Ada romansa kerajaan, komedi romantis, aksi, sampai drama yang mengangkat persoalan dunia pendidikan. Adaptasi kayak gini selalu menarik karena karakter dan ceritanya sudah dikenal luas oleh para pembaca aslinya.