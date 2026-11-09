Baskara Mahendra sampai Joong Archen tampil kece di peluncuran G-SHOCK 2500

Hiburan

G-SHOCK 2500 diluncurkan lewat sebuah acara yang digelar pada Sabtu, 7 November 2026 di IMBA Theatre, 18 Marina Gardens Drive.

Artis Thailand Joong Archen dan Krating ikut hadir. Dia tampil dengan gaya klasik lewat kombinasi kemeja, jaket kulit, dan dasi yang dipadukan dengan celana jeans. Selain itu, ada Krating yang memilih tampilan lebih formal menggunakan setelan jas hitam bermotif garis yang pas banget dengan jam tangan pilihannya.

Bukan cuma bintang Thailand, aktor Indonesia Baskara Mahendra juga terlihat hadir. Baskara mengenakan setelan formal bernuansa abu-abu. Tapi kalau diperhatikan lebih detail, outfit-nya punya sentuhan unik berupa kantung-kantung oversized yang bikin tampilannya nggak membosankan.

Menurut kita, pilihan gaya mereka beragam banget, mulai dari yang benar-benar formal sampai yang semi-kasual tapi tetap terlihat tajam. Kalau kamu, lebih suka look klasik ala Joong atau yang unik kayak Baskara?