Doktif sentil artis yang oplas hidung tapi ngakunya operasi sinus

Hiburan

Dokter sekaligus kreator konten Doktif memberikan peringatan keras buat para artis yang melakukan operasi plastik hidung tapi malah berkilah alasannya karena sinus. Menurut Doktif, operasi plastik hidung dan operasi sinus itu dua hal yang benar-benar berbeda.

Dalam acara Need A Talk, Doktif menyayangkan fenomena di mana ada yang mengubah bentuk hidung namun beralasan sedang menjalani operasi sinus. Ia menegaskan bahwa sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali antara operasi hidung untuk estetika dengan masalah sinus.

Doktif merasa perlu meluruskan hal ini supaya tidak terjadi penyesatan informasi di masyarakat. Ia meminta para artis untuk lebih terbuka dan jujur jika memang melakukan prosedur kecantikan. "Artis-artis, enggak apa-apa mengakui kalau itu operasi," ujarnya.

Ia tidak ingin publik mengira bahwa operasi sinus bisa mengubah bentuk hidung seseorang. Doktif menekankan bahwa jika tujuannya adalah untuk mengubah tampilan, maka itu murni operasi plastik hidung.

Sebagai informasi, operasi sinus sebenarnya dilakukan untuk mengobati masalah kesehatan seperti polip hidung atau sinusitis kronis. Operasi sinus yang paling umum bersifat non-invasif dengan waktu pemulihan yang lebih singkat. Prosedur ini menjadi pilihan ketika pengobatan dengan obat-obatan tidak efektif.

Jujur itu keren, apalagi kalau soal medis. Masa iya harus pakai alasan penyakit biar terlihat natural? Mending ngaku aja daripada nanti yang baca malah salah kaprah soal fungsi sinus.