Atta Halilintar minta maaf ke Ameena setelah curhatan anaknya viral

Hiburan

Atta Halilintar secara publik meminta maaf kepada anak sulungnya, Ameena, lewat media sosial pada Jumat 6 November 2026. Langkah ini diambil setelah curhatan Ameena soal perlakuan ayahnya viral di internet.

Dalam unggahan tersebut, Atta membagikan video perjalanan tumbuh kembang Ameena dari kecil sampai sekarang berusia empat tahun. Atta menuliskan permintaan maaf karena merasa belum bisa jadi papa yang baik dan berjanji akan menjadi lebih baik untuk kedua putrinya.

Drama ini bermula dari episode siniar Atta dan Aurel yang tayang 2 November. Di sana, Ameena curhat soal perasaannya terkait pola pengasuhan Atta dan Aurel. Potongan video itu kemudian menyebar luas, terutama bagian di mana Ameena merasa perlakuan Atta kepada dirinya berbeda dibandingkan kepada adiknya, Azura.

Netizen pun ramai memberikan kritik dan menilai Atta terlalu membandingkan Ameena dengan Azura. Menanggapi permintaan maaf Atta, sebagian netizen berpendapat bahwa YouTuber ini baru menyadari beban perasaan Ameena setelah sang anak mengungkapkannya langsung di depan publik.

Perjalanan Atta dan Aurel memiliki buah hati memang tidak mudah. Setelah menikah pada 3 April 2021, Aurel sempat mengalami keguguran pada Mei 2021, padahal sebelumnya mereka baru saja mengumumkan kehamilan pada 7 Mei 2021.

Ameena Hanna Nur Atta akhirnya lahir pada 22 Februari 2022. Atta menjelaskan bahwa nama Ameena diambil dari ibu Nabi Muhammad SAW agar anaknya menjadi perempuan hebat, sementara Hanna berarti kebahagiaan, dan Nur diambil dari nama mamanya yang berarti cahaya.