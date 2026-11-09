Naykilla jadi headliner konser ko-kreasi Hajatan Gak NRML di Facebook

Hiburan

Naykilla tampil sebagai headliner dalam konser Hajatan Gak NRML yang tayang live di Facebook pada 6 November 2026 pukul 19.00 WIB. Selain Naykilla, ada juga Tenxi cs yang ikut meramaikan acara ini.

Yang bikin konser ini beda adalah konsep ko-kreasinya lewat grup Warga Antimo. Jadi, komunitas di sini bukan cuma jadi penonton pasif, tapi ikut masuk dalam proses kreatif yang ngebentuk gimana pertunjukan ini berjalan. Jujur, konsep kayak gini keren sih karena bikin batas antara artis dan penonton digital jadi makin tipis.

Format siaran langsung di Facebook juga dipilih supaya jangkauan penontonnya bisa lebih luas tanpa harus ngumpul di satu lokasi fisik. Dengan begitu, Hajatan Gak NRML jadi ruang pertemuan antara musisi, komunitas, dan penonton secara daring.

Penempatan Naykilla sebagai headliner mempertegas posisi kuatnya di acara ini, sementara kehadiran Tenxi cs jadi daya tarik tersendiri, terutama buat mereka yang suka musik arus bawah atau pertunjukan berbasis komunitas. Secara keseluruhan, acara ini ngebuktiin kalau konser daring bisa dibangun bareng komunitas dan bukan sekadar mindahin panggung ke layar kaca.

Kira-kira konser daring kayak gini bakal jadi tren baru atau cuma buat eksperimen aja ya?