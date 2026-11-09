Darius Sinathrya dan Donna Agnesia pamer momen romantis bareng hiu paus di Gorontalo

Hiburan

Darius Sinathrya dan Donna Agnesia membagikan momen liburan romantis mereka ke Gorontalo. Daya tarik utamanya? Mereka bisa bertemu langsung dengan hiu paus ikonik yang dipanggil Sherly di Desa Botubarani.

Biar makin maksimal kontennya, Darius dan Donna berpose menggunakan kapal bening berbentuk love.

Wisatawan juga bisa berfoto seperti mereka. Dengan membayar sekitar Rp 550 ribu, sudah termasuk dokumentasi dengan drone. Lumayan banget buat stok konten medsos kalau lagi main ke Gorontalo.