Kecil-kecil cabe rawit, Annisa Dalimunthe jadi solois cilik satu-satunya di Remember Fest 2026

Hiburan

Penyanyi cilik Annisa Dalimunthe yang baru berusia tujuh tahun sukses mencuri perhatian di Remember Fest 2026 x Cube Concert yang digelar di JIExpo Kemayoran, Jakarta pada 7-8 November 2026. Tampil di panggung Imarindo Corner pada hari kedua festival, Annisa berhasil memukau ratusan penonton.

Yang bikin salut, Annisa jadi satu-satunya penyanyi cilik yang berhasil lolos kurasi ketat di Remember Fest 2026. Hal ini bikin dia jadi salah satu solois termuda yang pernah tampil membawa nama sendiri di panggung festival musik besar di Indonesia. Alasan di balik pemilihannya adalah karakter vokal dan warna lagunya yang dinilai lintas generasi, jadi enak didengar siapa saja.

Lewat Instagram pada 9 November 2026, Annisa menyebut momen ini sebagai "Historical momen banget" karena menjadi satu-satunya anak kecil yang tampil di panggung festival dewasa.

Di atas panggung, Annisa tampil energik dan menggemaskan bareng empat penari cilik. Dia membawakan empat lagu berturut-turut, di mana tiga di antaranya adalah karya sendiri. Ada lagu Merah Putih Gemilang yang dikolaborasikan dengan drummer Ikmal Tobing, Anugerah Terindah, serta single terbarunya yang berjudul Hari Istimewa.

Nggak cuma lagu sendiri, Annisa juga pamer kualitas vokal lewat lagu internasional Never Enough. Lagu yang terkenal susah ini berhasil dia bawakan dengan nada tinggi yang presisi sampai penonton riuh memberi tepuk tangan. Annisa pun berharap musiknya bisa terus dipakai sampai besar dan bisa dapat panggung-panggung besar lainnya.

Annisa sendiri adalah anak diaspora Indonesia yang tinggal dan besar di Kuala Lumpur, Malaysia. Meski begitu, dia tetap menjaga identitas Indonesia lewat karya seni yang positif dan edukatif.

Selain jago nyanyi, rekam jejak Annisa di dunia modeling internasional juga nggak bisa disepelekan. Wajahnya sering muncul di berbagai iklan produk di Malaysia. Dia juga sudah pernah berpose di catwalk bergengsi seperti Paris City Fashion Week, Bangkok City International Fashion Week 2026, dan Taipei International Fashion Week.

Bayangkan, kita umur tujuh tahun mungkin masih rebutan mainan, tapi dia sudah taklukkan panggung festival musik besar. Definisi benar-benar berbakat!