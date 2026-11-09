Muhammad Zidan wajib bayar nafkah Rp 120 juta setelah hakim kabulkan cerai talak Raisya Bawazier

Hiburan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat resmi mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Muhammad Zidan terhadap istrinya, Raisya Bawazier. Putusan ini dibacakan lewat sistem e-Court pada Jumat, 6 November 2026, dengan jatuhnya talak satu raj’i.

Nggak cuma soal status, hakim juga mewajibkan Zidan membayar nafkah kepada Raisya dengan total Rp 120 juta. Uang ini wajib dilunasi sebelum sidang pengucapan ikrar talak digelar. Rinciannya, Zidan harus membayar nafkah iddah Rp 20 juta per bulan selama tiga bulan, yang totalnya mencapai Rp 60 juta.

Kuasa hukum Raisya, Machi Ahmad, menjelaskan pada Minggu, 8 November 2026, bahwa semua nominal nafkah yang diminta pihak Raisya dikabulkan oleh hakim. Ada poin menarik soal tudingan bahwa Raisya adalah istri nusyuz, tapi menurut Machi, hal itu tidak terbukti selama persidangan. Makanya, hak nafkah Raisya tetap aman.

Namun, putusan ini belum berkekuatan hukum tetap. Zidan masih punya waktu 14 hari untuk menentukan apakah mau mengajukan banding atau tidak. Kalau Zidan nggak melakukan ikrar talak selama enam bulan atau nggak bayar nafkah itu, izin ikrar talaknya bakal gugur. Kalau sampai gugur, Raisya yang bakal mengambil langkah untuk menggugat.

Menariknya, Raisya nggak menuntut pembagian harta bersama atau gono-gini. Alasannya simpel: usia pernikahan mereka tergolong singkat dan mereka belum punya anak.

Soal perasaan, Raisya mengaku lega, senang, dan bersyukur atas putusan ini. Pas ditanya soal isu orang ketiga yang sempat ramai di media sosial, Raisya memilih nggak bahas lebih jauh dan cuma bilang, "Biarkan waktu yang menjawablah, udah".

Kabar baiknya, Raisya nggak trauma untuk menikah lagi suatu hari nanti. Dia merasa pernikahan kemarin memang bukan dengan orang yang tepat. Untuk sekarang, Raisya mau fokus menjalani masa iddah selama tiga bulan untuk memulihkan diri sebelum nanti kembali aktif di dunia hiburan.