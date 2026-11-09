Bantah isu hamil, Felicya Angelista lagi enjoy 'flamingo era' setelah diet

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Felicya Angelista tampil beda dengan badan yang makin langsing setelah sukses menjalankan program diet. Saking bedanya, muncul spekulasi kalau istri Immanuel Caesar Hito ini sebenarnya sedang mempersiapkan program hamil.

Saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Felicya membantah kabar tersebut sambil tertawa. "Gak (hamil), baru juga kurus!" cetusnya.

Sebagai ibu dua anak, Felicya menjelaskan kalau selama ini fokus utamanya adalah merawat dan memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Setelah melahirkan, dia lebih memprioritaskan pemberian ASI eksklusif daripada buru-buru memikirkan bentuk tubuh.

Menurutnya, semua hal ada waktunya. Dia memilih untuk fokus membesarkan anak-anaknya terlebih dahulu. Sekarang, seiring dengan tumbuh kembang buah hatinya, bintang sinetron Dunia Terbalik ini merasa punya waktu luang untuk kembali merawat diri.

Felicya pun sangat menikmati fase baru dalam hidupnya ini. Dia bahkan berseloroh menyebut momen ini sebagai "flamingo era" karena anaknya sudah berusia lima tahun, sehingga dia bisa kembali fokus ke penampilan.

Soal keinginan menambah momongan supaya punya anak laki-laki, Felicya mengaku belum ada rencana ke arah sana. Bagi wanita berusia 32 tahun ini, kehadiran dua anak perempuan sudah terasa sangat cukup. Dia menegaskan kalau sejauh ini dua anak sudah cukup, meski tetap menyerahkan segala ketentuannya kepada Tuhan.

Sebagai informasi, Felicya Angelista dan Caesar Hito menikah pada 9 Januari 2021 di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan. Mereka dikaruniai dua putri, Graziella Bible Emmanuela yang lahir pada 9 November 2021 dan Zefanya Graneth Emmanuela yang lahir pada 20 Desember 2022.