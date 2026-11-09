Bukan pensiun, Natasha Wilona ternyata lagi sibuk jadi bos

Hiburan

Muncul pertanyaan kenapa Natasha Wilona belakangan ini jarang banget kelihatan di layar kaca. Aktris yang pernah membintangi sinetron Anak Jalanan ini memang mulai mengurangi jadwal syutingnya, sampai muncul spekulasi kalau dia mau pensiun dari dunia hiburan.

Saat ditemui di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, dia mengonfirmasi kalau saat ini fokus utamanya adalah mengembangkan bisnis dan membangun karier sebagai entrepreneur.

"Aku lagi sibuk fokus dengan bisnis aku, lagi mengembangkan karier entrepreneurship aku, doain aja semoga berjalan dengan lancar," kata Natasha. Buat kita yang sudah kangen berat melihat wajahnya, dia menyarankan untuk memantau lewat sosial medianya saja.

Ambisinya jadi pebisnis juga nggak main-main karena dia langsung terjun ke dua bidang sekaligus. Selain sudah punya studio pilates, Natasha juga lagi menyiapkan lini usaha baru yang bergerak di industri kecantikan. Jadi, bukan berhenti akting, tapi memang lagi mau jadi bos besar dulu nih.