Kuasa hukum Sarwendah geram kliennya dituduh jadi dalang berbagai kasus Ruben Onsu

Hiburan

Abraham Simon, kuasa hukum Sarwendah, merasa geram karena kliennya kerap disalahkan dalam berbagai kasus yang menyeret Ruben Onsu. Salah satu yang terbaru adalah tudingan bahwa Sarwendah terlibat dalam demo terhadap Ruben Onsu di sebuah stasiun televisi swasta.

Abraham menilai ada pola tertentu sejak perkara ini bergulir. Ia mencontohkan masalah komunikasi terkait anak-anak mereka. Pihak Ruben Onsu sempat menyebut Sarwendah tidak memberi izin Ruben bertemu anak, padahal menurut Abraham, justru Ruben yang tidak menanggapi pesan teks dari Sarwendah.

Bukan cuma itu, Sarwendah juga dituding sebagai penyebab tersebarnya isu penyakit Ruben Onsu. Padahal, menurut sumber, isu penyakit itu tersebar akibat kuasa hukum Ruben sendiri di sebuah podcast.

Keterlibatan nama Sarwendah berlanjut saat Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan di Polres Jakarta Selatan. Pihak Ruben mengklaim kesulitan finansial yang jadi pemicu kasus itu terjadi setelah bercerai dari Sarwendah, karena Ruben diwajibkan memberi nafkah anak sebesar Rp200 juta.

Drama ini belum selesai karena Sarwendah juga dikaitkan dengan kasus peretasan email Betrand Peto. Ruben Onsu berencana melaporkan Sarwendah ke Polda Metro Jaya atas dugaan akses ilegal.

Terakhir, Abraham mengungkapkan bahwa Sarwendah kembali disebut sebagai dalang ketika perkara dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak dalam pengasuhan Ruben Onsu dilaporkan di Polda Metro Jaya.