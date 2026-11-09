King Nassar tampil glamor di konser Lost in The Jungle pakai baju Igun

Hiburan

Penampilan King Nassar di konser Lost in The Jungle pada 7 November 2026 malam benar-benar mencuri perhatian. Bukan cuma karena aksi panggungnya yang penuh energi, tapi kostum megah dengan detail mewah yang dia pakai sukses jadi pusat sorotan.

Baju panggung yang mencolok itu ternyata hasil sentuhan tangan desainer Ivan Gunawan. Igun ikut ambil bagian dalam merancang salah satu kostum yang membuat tampilan King Nassar terlihat sangat dramatis.

Yang bikin geleng-geleng kepala, busana sekeren itu ternyata dibuat dalam waktu yang relatif singkat. Ivan Gunawan mengungkapkan kalau dia cuma butuh waktu sekitar satu minggu untuk mewujudkan semua imajinasi Nassar menjadi kostum panggung yang megah.

Keren juga ya, dalam waktu seminggu bisa jadi baju yang se-extra itu. Ivan Gunawan membagikan momen ini lewat unggahan di Instagram pada Sabtu malam, memperlihatkan Nassar dengan busana bernuansa hitam dan emas dengan siluet yang dramatis.

Dalam keterangan unggahannya, Ivan menulis bahwa atas izin Allah baju itu selesai dalam satu minggu dan semua daya khayal King Nassar berhasil ia jadikan kenyataan.

Kira-kira imajinasi liar apa lagi yang bakal muncul di kostum berikutnya?