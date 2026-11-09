Grup-grup yang bikin heboh dunia hiburan sepanjang 2026

Hiburan

Duo Bahlul yang beranggotakan Sahil Mulachela dan Kamal Rasyid sukses menghibur jagat hiburan Tanah Air sepanjang 2026. Mereka berhasil mencuri perhatian lewat berbagai platform, mulai dari radio, podcast, sampai panggung musik.

Ada juga NPD, grup musik berisi Niky Putra, Kak Kev, dan Mario Caesar. Meski baru terbentuk pada Maret 2026, mereka sudah mengguncang dunia entertainment lewat lagu Sempurnanya Aku yang bikin masyarakat menjerit.

no na juga nggak mau kalah heboh tahun ini. Grup musik yang beranggotakan Esther, Christy, Baila, dan Shaz ini sukses lewat lagu Rollerblade. Prestasi mereka nggak main-main karena berhasil menyabet gelar Pendatang Baru Terbaik dan Karya Produksi Grup Vokal Terbaik dalam AMI Awards 2026.

Terakhir ada for Revenge yang menyita perhatian setelah jadi pengisi soundtrack regional Indonesia untuk film Spider-Man: Brand New Day yang rilis akhir Juli 2026. Mereka membawakan lagu orisinal berjudul I Miss You Every Brand New Day sebagai lagu penutup di bioskop-bioskop Indonesia. Sayangnya, for Revenge harus berpisah dengan drummer mereka, Chimot, setelah 20 tahun bersama karena cedera kaki yang dialami.