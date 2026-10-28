Sasya Arkhisna, definisi paket lengkap di skena pop Jawa

Hiburan

Sasya Arkhisna makin kokoh jadi salah satu nama yang diperhitungkan di industri musik pop Jawa dan dangdut. Penyanyi kelahiran 15 Desember ini membuktikan kalau dia bukan sekadar vokalis, tapi juga pencipta lagu yang punya visi matang dalam berindustri.

Kariernya mulai melejit sejak 2020. Modal utamanya adalah bakat bernyanyi yang diasah bareng ibunya sejak kecil, lalu makin matang lewat berbagai aksi panggung dan cover lagu yang viral di YouTube. Sebelum akhirnya mengelola kanal Sasya Arkhisna Official dan mendirikan grup musik SA Music, Sasya sempat berkolaborasi dengan Music Interactive dan Langit Biru Record.

Kualitas vokalnya sudah teruji lewat lagu-lagu populer yang berhasil meraih jutaan pemirsa, mulai dari Top Topan, Pingal, Jodoh Wong Liyo, Lamunan, sampai Nemen. Keberhasilannya menembus pasar digital sejak usia belasan tahun menunjukkan kalau bakat alamiah dari panggung lokal bisa meledak kalau ketemu strategi ekosistem digital yang pas.

Di balik kesuksesan kariernya, wanita berusia 22 tahun ini juga menjalani peran sebagai istri dari Akhbar Bashammad dan ibu dari Aksa Yorath yang lahir pada Maret lalu. Menariknya, keseimbangan antara urusan keluarga dan musik justru jadi dorongan buat Sasya untuk terus berkarya. Let's be honest, bisa tetap produktif sambil mengurus anak itu keren banget, sih.