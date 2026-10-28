Ayu Ting Ting bakal rilis album baru di 2027, bukan cuma single!

Hiburan

Sinyal bagus buat para fans! Ayu Ting Ting berencana bakal ngerilis karya terbaru dalam format album pada tahun 2027. Kabar ini dibocorkan Ayu pas jumpa pers di Synchronize Fest 2026 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu 17 Oktober 2026 malam.

Jujur, kita setuju banget sama langkah ini. Daripada cuma rilis single satu-satu, punya album lengkap itu rasanya lebih puas buat dinikmati. Ayu sendiri bilang kalau rencananya memang ingin menghadirkan album lagi dan bukan sekadar single. Dia cuma minta kita semua buat tungguin dan doain saja prosesnya.

Selain soal album, Ayu juga curhat soal perjalanan musik dangdut di Indonesia. Dia ngerasa sekarang genre dangdut sudah makin diminati sama generasi muda. Padahal, kalau diingat-ingat, dulu perjuangannya berat banget buat ngangkat dangdut ke anak muda.

Ayu cerita kalau dulu rata-rata yang suka dangdut itu cuma orang tua. Anak muda zaman dulu bahkan cenderung menganggap remeh dangdut dengan reaksi seperti, “ih apa sih dangdut?”. Tapi sekarang situasinya sudah beda total, karena anak-anak muda sekarang sudah ramai-ramai bisa nyanyi lagu dangdut.

Bagi penyanyi lagu “Sambalado” ini, fenomena anak muda yang mulai suka dangdut adalah pencapaian yang luar biasa. Ke depannya, Ayu punya mimpi besar supaya musik dangdut bisa sejajar dengan musik pop. Dia berharap dangdut bisa diterima di semua negara dan membawa nama genre ini jadi jauh lebih besar lagi di kancah global. Ambisius, tapi kita dukung banget sih biar dangdut makin mendunia!