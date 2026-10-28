Keren Parah! Deretan Artis China yang Tampil Stand Out Pakai Desainer Indonesia

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Karya rumah mode asal Indonesia makin sering mencuri perhatian di level internasional. Bukan cuma sekadar muncul di ajang fashion week, tapi rancangan anak bangsa kini dipilih langsung oleh selebritas Asia untuk dipakai di acara-acara besar sampai aksi panggung yang teatrikal. Karakter kuat dari para desainer ini terbukti bisa bikin penampilan para bintang Tiongkok makin berkelas.

Salah satu yang paling bikin heboh adalah Dilraba Dilmurat. Saat menghadiri fan meeting Xiang La Kuang Huan atau Spicy Carnival di Beijing pada 22 September 2026, aktris ini tampil memukau dengan custom couture warna pink dari MAQUINN. Rumah mode yang didirikan saudari kembar Janice dan Benita Setyawan ini mengusung konsep “Art of Her” untuk gaun tersebut. Detailnya nggak main-main, mulai dari siluet fitted, bagian bustier transparan bernuansa nude, sampai hiasan bunga tiga dimensi yang menjalar dari area dada sampai ke bagian rok. Ditambah lagi ada cape satin panjang yang bikin look ini terasa sangat dramatis dan mirip fairy-tale. MAQUINN sendiri memang jagonya soal craftsmanship couture, sulaman, dan embellishment yang rumit.

Bukan cuma Dilraba, Meng Ziyi juga mempercayakan penampilannya pada desainer lokal saat debut pertamanya di Indonesia. Ia mengenakan MAQUINN Couture bertajuk “Veil of Origin”. Gaun mermaid dengan siluet fitted ini punya halter neckline dan detail open back yang memberikan kesan elegan. Permainan warnanya pun sangat menarik, dengan palet kuning keemasan, oranye, cokelat, hingga merah yang memberikan vibe dedaunan musim gugur. Yang paling mencuri perhatian adalah bagian rok yang menggunakan aplikasi kelopak tiga dimensi bertumpuk, sehingga menciptakan efek sculptural yang dramatis. Dalam deskripsinya, MAQUINN menyebut look ini sebagai pertemuan antara bayangan dan cahaya, dengan elemen utama hand-cut petals dan bentuk hourglass yang membawa tema tentang decay dan rebirth.

Kalau kita bicara soal penampilan panggung yang lebih berani, ada Liu Yuning. Penyanyi sekaligus aktor Tiongkok ini tampil beda dalam rangkaian solo tour 2026 dengan mengenakan beberapa look dari Harry Halim. Salah satu yang paling ikonik adalah outfit putih monokrom yang dipadukan dengan topi bulu oversized. Selain itu, Liu juga memakai dua look dari koleksi Spring/Summer 2026 bertajuk “11/11” karya Harry Halim. Meskipun nama spesifik busananya tidak dipublikasikan, gaya Liu Yuning tetap membawa ciri khas Harry Halim yang bermain dengan volume besar, siluet dramatis, serta permainan proporsi yang bikin aksi panggungnya terasa lebih kuat.

Keanggunan juga ditunjukkan oleh Kong Xueer saat hadir di Fashion China Night 2026 di Shanghai. Ia mengenakan gaun bernama “White Orchid” dari The Royal Empress Collection milik Gabriella Vania Couture. Sesuai namanya, gaun ini terinspirasi dari bunga anggrek putih. Teknik pembuatannya sangat detail karena setiap bunganya dibuat secara manual menggunakan 3D embroidery, lalu dipadukan dengan sulaman yang menyerupai bulu merak berwarna hijau lembut. Ditambah dengan hiasan bunga di kepala, penampilan Kong Xueer terlihat seperti karakter lukisan klasik Tiongkok namun tetap modern. Gabriella Vania memang dikenal melalui high-art embroidery couture dan cheongsam yang menggabungkan budaya Tionghoa dengan siluet kontemporer.

Terakhir, ada Fan Bingbing yang ternyata sudah beberapa kali memakai karya desainer Indonesia. Pertama, untuk pemotretan F Magazine edisi Mei 2025, ia mengenakan MAQUINN Spring 2025 Couture. Look ini tampil dengan dark glamour yang edgy, didominasi warna hitam dengan siluet terstruktur, corset-like bodice, detail embellishment ungu, serta aksen bunga kecil di bahu untuk sentuhan feminin. Selain itu, Fan Bingbing juga tampil romantis saat menjadi presenter di Marie Claire Asia Star Awards 2026 di Busan dengan gaun couture karya Yogie Pratama. Gaun berwarna pink ini memiliki off-shoulder neckline, drapery lembut pada bodice, rok flowy, serta ornamen bunga tiga dimensi di area neckline dan pinggul. Dua gaya yang sangat kontras ini membuktikan betapa versatilenya karya desainer Indonesia di mata bintang dunia.

Bener-bener bangga ya melihat kreativitas lokal bisa diterima di panggung internasional, menurut kalian siapa yang paling cocok pakai desain Indonesia?