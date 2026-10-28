Tante Ernie rayakan ultah ke-50 dengan kejutan liburan ke Maldives

Hiburan

Selebgram Tante Ernie baru saja memasuki usia 50 tahun. Lewat unggahan di Instagram pada 28 Oktober 2026, ia mengungkapkan rasa syukurnya atas usia, kebahagiaan, dan cinta yang hadir dalam hidupnya.

Kado ulang tahun tahun ini pun nggak main-main. Tante Ernie mendapatkan kejutan liburan ke Maldives dari pacar bulenya, yang ternyata masuk dalam daftar keinginan atau bucket list-nya. Fasilitasnya pun mewah, mulai dari kamar cantik yang penuh dengan bunga sampai kue ulang tahun yang sudah siap tepat pukul 12 malam.

Nggak cuma itu, momen romantis mereka berlanjut dengan makan malam romantis di tepi pantai sambil menikmati pemandangan matahari terbenam hanya berdua saja. Tante Ernie juga terlihat tersenyum lebar saat menerima rangkaian bunga spesial untuk merayakan hari jadinya yang ke-50.

Ia merasa sangat bersyukur memiliki pasangan yang begitu ingin melihatnya bahagia. Menurutnya, semua rangkaian kejutan tersebut terasa begitu indah dan penuh dengan cinta.

Definisi goals banget nggak sih kalau ultah dapat tiket ke Maldives?