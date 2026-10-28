Sahrul Gunawan siap lepas anak kuliah ke Singapura dan Australia

Hiburan

Sahrul Gunawan lagi serius banget ngerancang pendidikan tinggi buat kedua anaknya, Zema dan Ezar. Meski sempat berharap anak-anaknya sekolah di Jakarta supaya gampang dipantau keluarga, Sahrul akhirnya kasih lampu hijau buat mereka kuliah di luar negeri.

Zema, anak pertamanya, rencananya bakal berangkat ke Singapura tahun depan. Dia sudah punya tujuan yang jelas banget, yaitu masuk universitas teknologi sesuai cita-citanya. Sahrul mengaku nggak punya alasan buat melarang karena Zema bisa jelasin tujuan dan alasannya dengan oke.

Sementara itu, Ezar bakal ambil jalur yang beda lewat International Undergraduate Program (IUP). Skemanya adalah dua tahun pertama belajar di Indonesia, lalu dua tahun sisanya bakal lanjut di Australia. Plus, ada pertimbangan keluarga dari pihak kakek yang tinggal di Australia, jadi orang tuanya merasa lebih tenang.

Sahrul merasa kariernya sendiri sudah cukup stabil, jadi sekarang dia bisa lebih fokus ke arah karier dan pendidikan anak-anaknya. Dia juga nggak lupa kasih apresiasi buat istrinya, Dine Mutiara, yang selama ini luar biasa dalam mendampingi, membimbing, serta memantau hasil akademik anak-anak mereka di sekolah.

Dalam wawancara di Studio Trans TV, Mampang, Jakarta Selatan, Sahrul bilang kalau persiapan pendidikan ini jadi makin penting seiring bertambahnya usia anak-anaknya. Intinya, dia bakal terus berikhtiar dan semangat buat mendukung rencana pendidikan mereka.

Definisi bapak idaman banget ya, sudah aman kariernya, tinggal fokus investasikan masa depan anak. Kira-kira kalau kalian, lebih pilih kuliah di Singapura atau Australia?