ciee, Jolene Marie dan Ciccio Manassero go public lewat kejutan ulang tahun!

Hiburan

Ada yang baru nih di dunia percintaan selebriti. Jolene Marie, sang Puteri Indonesia Lingkungan 2019, akhirnya go public soal hubungannya dengan Ciccio Manassero. Hubungan mereka terungkap setelah Jolene mengunggah momen manis saat memberi kejutan ulang tahun untuk pacarnya tersebut yang dilihat pada Selasa (27/10/2026).

Dalam unggahan tersebut, Jolene menulis pesan yang super romantis dan menyentuh. Dia memuji kekuatan, kebaikan hati, serta semangat Ciccio yang dianggapnya sangat menginspirasi. Jolene juga mengaku bangga atas segala pencapaian Ciccio dan menyebut sosok pria itu sebagai pribadi yang luar biasa.

Ciccio Manassero, aktor yang dulu populer sebagai penyanyi cilik lewat lagu Kebelet Pipis, gak tinggal diam. Dia membalas ucapan tersebut dengan penuh cinta dan berterima kasih atas kata-kata indah dari Jolene. Ciccio bahkan sempat terlihat membawa kue ulang tahun pemberian kekasihnya itu.

Jujur saja, kita semua senang melihat pasangan yang saling support seperti ini. Pesan Jolene yang panjang lebar itu benar-benar menunjukkan kalau dia sangat mengagumi pasangan pilihannya. Vibes-nya benar-benar manis banget, sampai kita yang baca ikut merasa hangat.

Kira-kira bakal ada kejutan lain gak ya dari pasangan ini setelah resmi go public?