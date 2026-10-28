Rumah rusak parah, Tasya Farasya ogah bangun ulang gara-gara udah keluar 70 miliar

Hiburan

Kondisi rumah Tasya Farasya ternyata cukup serius. Berdasarkan investigasi awal tim tukang dan kontraktor, ditemukan kejanggalan pada konstruksi bangunan. Ada material yang seharusnya pakai besi, tapi diduga malah diganti pakai kayu.

Banyak warganet yang prihatin dan menyarankan agar rumah tersebut dibangun ulang saja. Namun, Tasya dengan tegas menolak ide itu. Lewat media sosial, dia mengungkapkan kalau biaya yang sudah dikeluarkan untuk rumah itu sudah hampir menyentuh angka 50 sampai 70 miliar rupiah.

"Yg nyuruh gua bangun ulang rumah dr awalll... inalillahi wainna ilaihi raajiun. Untuk rumah ini aja udh hampir nyentuh 50-70 M . Aku tak akaan gentar aku akan perbaiki rumah ini , alhamdulillah ada solusinya kok," tulis Tasya Farasya.

Dalam sebuah video di Instagram, Tasya menyinggung bahwa dirinya harus kembali mengeluarkan biaya fantastis untuk renovasi. Dengan tawa getir, dia bertanya apakah harus bayar lagi, ratusan juta hingga miliaran. Dia juga menyinggung bahwa setelah retakan diperbaiki, bisa jadi retaknya tumbuh di tempat lain.

Drama ini makin panas karena nama mantan suaminya, Ahmad Assegaf, ikut terseret. Ahmad disebut terlibat dalam proses pembangunan rumah tersebut saat mereka masih menikah. Bahkan, muncul dugaan kalau Ahmad melakukan korupsi yang mengakibatkan mutu bahan bangunan rumah yang ditempati Tasya dan anak-anaknya jadi menurun.

Jujur, kita nggak bisa bayangin rasanya udah keluar 70 miliar tapi ternyata strukturnya "salah menu". Semoga renovasinya lancar dan nggak ada retakan baru yang muncul lagi ya!