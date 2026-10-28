Ribut Utang Rumah Cipete, Sarwendah Minta Vila Ruben Jadi Kompensasi

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Sarwendah mengajukan usul soal utang rumah mewah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Dalam proses mediasi gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sarwendah mengusulkan agar tanggungan utang senilai Rp12 miliar itu dibagi dua.

Sarwendah juga meminta vila milik Ruben Onsu—yang merupakan bagian Ruben dalam pembagian harta bersama setelah mereka bercerai—diperhitungkan sebagai kompensasi pelunasan utang tersebut. Namun, Ruben menilai usulan ini tidak menguntungkan dirinya.

Minola, perwakilan Ruben, menegaskan dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 26 Oktober 2026, kalau pihaknya belum melihat sisi keuntungan dari tawaran menyerahkan vila tersebut. Menurut Minola, Ruben punya pandangan yang sama soal hal ini.

Pihak Ruben merasa masih perlu ada pendalaman dan penyamaan persepsi dengan pengacara Sarwendah supaya bisa paham di mana letak keuntungan dari usulan tersebut.

Sebenarnya, Ruben cuma mau semuanya balik ke akta 39 yang jadi kesepakatan awal mereka sejak bercerai. Di akta itu diatur kalau kewajiban mencicil utang sampai lunas adalah tanggung jawab kedua belah pihak, jadi bukan cuma beban Sarwendah saja.

Minola juga menambahkan kalau secara teknis, selama ini Ruben-lah yang melakukan pelaksanaan pembayaran cicilan tersebut.

Kira-kira kalau kalian jadi Ruben, bakal terima nggak tawaran tukar vila buat lunasi utang rumah?