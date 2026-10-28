Nita Gunawan operasi wajah di Shanghai gara-gara efek tanam benang

Hiburan

Aktris Nita Gunawan baru saja menjalani tindakan medis di Shanghai, China, untuk mengangkat sisa filler dan benang tanam yang menumpuk di wajahnya. Keputusan ini diambil setelah prosedur kecantikan yang dilakukan berulang kali justru menyebabkan kerusakan jaringan di wajahnya.

Nita sempat mengalami benjolan di hidung dan pembengkakan wajah yang sering muncul secara tiba-tiba, terutama saat kondisi tubuhnya menurun atau sedang kelelahan. Saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada 26 Oktober 2026, Nita mengaku kondisi hidungnya sangat mengganggu penampilan saat dia harus bekerja di depan kamera.

Kemarin hidungku tuh ada benjolan, karena jaringan di dalam hidungnya itu udah rusak, curhat Nita. Untuk mengatasinya, tim medis di Shanghai mengerok seluruh sisa benang sekaligus memperbaiki jaringan yang rusak tersebut.

Bukan cuma soal fisik, operasi rekonstruksi ini juga menguras kantong. Nita mengungkapkan bahwa biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan juta rupiah. Saking mahalnya, dia sampai harus menabung terlebih dahulu sebelum akhirnya berangkat ke China untuk membereskan masalah di wajahnya.

Nita mengakui kalau semua ini adalah risiko dari keputusannya sendiri yang terlalu sering melakukan tanam benang di hidung selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, tindakan ini murni dilakukan demi kesehatan karena dampak prosedur yang berulang tersebut.

Sekarang, Nita sedang berada dalam proses pemulihan. Kabarnya, butuh waktu sampai satu tahun sampai wajahnya bisa mencapai hasil maksimal.