Gabriel Prince bikin wadah buat anak muda biar makin semangat berkarya

Hiburan

Sumpah Pemuda kali ini jadi momen Gabriel Prince buat gerakin anak muda. Aktor dan penyanyi berusia 22 tahun ini bikin sebuah wadah interaktif supaya para pemuda bisa saling berbagi inspirasi dan makin semangat buat berkarya.

Biar makin daging, Gabriel ngundang narasumber dari berbagai bidang. Ada Coach Rheo yang merupakan mental health expert sekaligus pendiri Doa Tirto/Koko Healing, Bryant Frazer Kandani yang punya predikat finisher Ironman termuda di Indonesia, sampai Tamara Wu, pendiri Liberty Society yang masuk daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2024.

Para narasumber ini nggak cuma bagi-bagi rahasia di balik kesuksesan mereka, tapi juga interaksi langsung sama audiens muda yang hadir. Serunya lagi, acara ini ditutup dengan pertanyaan reflektif tentang prinsip apa yang mereka pegang saat ini.

Keren juga ya, daripada cuma scroll TikTok, mending cari inspirasi kayak gini. Menurut kalian, prinsip hidup apa yang paling penting buat anak muda zaman sekarang?