fanny soegi jadi maba di usia 28 tahun, targetnya mau jadi dosen

Hiburan

Fanny Soegi resmi memulai lembaran baru sebagai mahasiswa baru Program Studi Etnomusikologi di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta tahun ajaran 2026. Di usianya yang menginjak 28 tahun, ia memutuskan untuk kembali ke bangku kuliah meskipun terpaut usia sekitar 10 tahun dengan teman-teman seangkatannya.

Keputusan ini didasari oleh kesadaran Fanny bahwa pendidikan adalah hal nomor satu dan paling penting di Indonesia. Hal tersebut ia ungkapkan saat hadir sebagai bintang tamu mengenakan gaun putih dalam acara temu media yang digelar PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk di Rasamadu Heritage, Surakarta, Jawa Tengah, pada 15 Oktober 2026.

Mengejar mimpi yang sempat tertunda

Bagi Fanny, meraih gelar sarjana adalah impian yang selama ini belum tercapai. Meskipun kondisi finansialnya saat ini sudah mulai stabil, ia merasa pendidikan S-1 adalah potongan puzzle yang masih kurang dalam hidupnya. Semangat ini muncul kembali setelah sebelumnya ia sempat mencicipi dunia perkuliahan.

Sekitar tahun 2016, Fanny pernah kuliah mengambil konsentrasi Jurnalistik di Universitas Diponegoro, Semarang. Namun, perjalanan akademisnya kala itu terhenti setelah bertahan sekitar satu setengah tahun. Ia bercerita bahwa ibunya hanya mampu membiayai kuliah hingga semester ketiga saja.

Setelah itu, fokus Fanny teralih sepenuhnya pada aktivitas ngeband. Apalagi ketika lagu "Asmalibrasi" viral sekitar tahun 2022, kesibukannya sebagai vokalis membuat keinginan untuk kuliah perlahan terkubur. Namun, begitu waktu luangnya tersedia, ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk kembali belajar.

Perjuangan adaptasi jadi 'kakak' di kampus

Pilihan Fanny jatuh pada studi Etnomusikologi, jurusan yang sebenarnya sudah ia incar sejak lulus sekolah menengah atas. Meski begitu, Fanny mengaku sempat merasa takut karena sudah hiatus bertahun-tahun dari dunia pendidikan tinggi. Ia sempat ragu apakah di usia 28 tahun ia masih bisa diterima masuk kuliah, namun pihak dosen memastikan bahwa ia masih bisa bergabung.

Selain soal administrasi, Fanny juga mengkhawatirkan dinamika pertemanan dengan mahasiswa lain yang jauh lebih muda. Ia merasa teman-teman seangkatannya awalnya merasa takut dan sungkan untuk mengajaknya mengobrol. Untungnya, Fanny yang merasa dirinya adalah seorang "social butterfly" atau pribadi yang ramah, memilih untuk mengambil inisiatif mendekati mereka terlebih dahulu.

Kini, hubungan tersebut justru terjalin erat. Fanny dan rekan-rekan kuliahnya sudah menjadi teman nongkrong, teman bermain gim, hingga sering makan bubur kacang hijau atau burjo bersama di Yogyakarta. Saat ini, ia sedang menikmati masa-masa awal kuliah sambil meresapi setiap pelajaran Etnomusikologi.

Ambisi jadi dosen dan pesan untuk semua

Fanny tidak ingin berhenti hanya di gelar sarjana. Ia memiliki cita-cita terbaru untuk melanjutkan studi hingga jenjang S-2 karena ingin menjadi seorang dosen. Meskipun ia sangat menginginkan gelar sarjananya cepat selesai, ia sadar bahwa hal itu mungkin sulit terwujud dalam waktu singkat karena ia harus menyesuaikan jadwal antara kuliah dan jadwal manggung.

Sebagai penutup, Fanny memberikan pesan bagi siapa saja yang memiliki impian untuk kuliah namun terhalang faktor usia. Menurutnya, kendala terbesar bagi orang yang usianya sudah matang adalah rasa malu dan gengsi. Ia meminta orang-orang untuk menurunkan gengsi tersebut dan segera mengejar mimpi selama kesempatan itu masih ada.