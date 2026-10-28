Fadil Jaidi curiga kena ain gara-gara banjir pujian warganet

Hiburan

Fadil Jaidi baru saja cerita soal pengalaman aneh yang menimpanya setelah sempat menghilang dari dunia maya. Saat hadir di podcast Raditya Dika, pria berusia 32 tahun ini mengaku seluruh tubuhnya tiba-tiba memerah, mulai dari wajah, tangan, sampai badan.

Kejadian ini muncul setelah Fadil mengunggah dua foto terbaru usai masa hiatusnya. Karena banjir pujian dari warganet, Fadil menduga dirinya terkena ain. Dia merasa bersalah karena tidak mengucapkan Masyaallah dan Alhamdulillah saat menerima pujian tersebut, sehingga dia langsung salat, bertobat, dan beristigfar.

Sebenarnya, Fadil juga sempat memeriksakan kondisinya ke dokter untuk mencari jawaban medis. Hasilnya, ada kemungkinan kulit merah itu disebabkan oleh alergi udara atau infeksi flu. Lucunya, karena imun tubuhnya kuat melawan flu, infeksi itu malah menyerang kulitnya.

Ngomong-ngomong soal hiatus, Fadil memang sempat mengumumkan akan off dari media sosial secara mendadak lewat Instagram Story pada Minggu, 13 September 2026. Awalnya dia berniat istirahat selama satu bulan, tapi ternyata cuma bertahan 20 hari sebelum akhirnya muncul lagi.

Keputusan mendadak itu sempat bikin warganet heboh dan bikin teori macam-macam. Ada yang mengira Fadil lagi sakit, sampai ada yang nebak dia lagi persiapan lamaran atau bahkan nikah. Untuk meredam spekulasi, Fadil akhirnya mengklarifikasi lewat video di Facebook bahwa dia memang cuma ingin beristirahat saja.

Jujur, emang paling bahaya itu kalau dipuji tapi lupa 'pagari' pakai doa, ya nggak sih?