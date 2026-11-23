Hiburan

Film Sumpah Darah hadir dengan konsep yang nggak biasa karena menggabungkan tiga genre sekaligus: drama, horor, dan thriller. Ceritanya fokus pada tema obsesi dan cinta yang justru berubah jadi teror mengerikan bagi nyawa seseorang.

Asmara Abigail yang jadi pemain di film ini bilang kalau Sumpah Darah itu menarik banget karena punya 'the complete package'. Menurutnya, suasana film ini berkembang dari drama di awal, masuk ke horor di tengah, sampai akhirnya jadi thriller di bagian akhir. Dia bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai korban obsesi dalam cerita tersebut saat konferensi pers pada 18 November 2026.

Karakter utamanya adalah Mara, seorang perempuan mandiri yang bekerja sebagai Lady Companion (LC) di tempat karaoke. Karena pengin punya hidup yang lebih baik, Mara menerima tawaran pernikahan dari pria misterius bernama Thomas. Tapi ternyata, keputusan itu malah jadi awal dari rentetan kejadian misterius dan ancaman yang mengubah hidup Mara total.

Biar ketegangannya terasa kuat, Cornelio Sunny sebagai sutradara nggak kerja sendirian. Sebelum syuting dimulai, ada proses diskusi mendalam antara sutradara, pemain, dan kru. Mereka membedah setiap adegan, termasuk latar belakang dan motivasi karakter, supaya semua elemen filmnya selaras. Asmara Abigail bercerita kalau sebelum mulai sebuah adegan, mereka semua berkumpul untuk memahami background dan motivasinya, jadi bukan cuma pemain yang tahu, tapi kru juga paham.

Film yang diproduksi oleh Bushi Bros Films dan Endorphins Entertainment ini juga dibintangi oleh Dwi Sasono, Ully Triani, Sara Zany, dan Ruth Marini. Sumpah Darah bakal tayang di bioskop Indonesia mulai 26 November 2026.

Jujur, ide transisi genre dari drama ke thriller itu terdengar ambisius tapi seru. Kita lihat saja apakah obsesi Thomas ke Mara bakal se-dark itu atau malah plot twist yang nggak terduga.