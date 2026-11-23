Hiburan

Laudya Cynthia Bella kembali muncul di layar lebar lewat film Hamka: Awal Mula Vol. 3 yang sudah tayang di bioskop sejak 19 November 2026. Di sini, Bella lagi-lagi beradu akting dengan Vino G. Bastian.

Bella memerankan Siti Raham, istri Buya Hamka. Karakternya digambarkan sebagai perempuan yang penyayang sekaligus kuat, yang selalu kasih dukungan dan ketenangan buat Hamka di tengah perjuangan hidupnya.

Bicara soal profilnya, Bella lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 24 Februari 1988. Dia anak bungsu dari empat bersaudara, buah hati dari Busye Amir bin Amir Hatta dan Menny Satiaputra binti Engkuy Satiaputra. Ayahnya punya darah Minangkabau, sedangkan ibunya orang Sunda.

Ada satu momen besar dalam hidup Bella, yaitu ketika dia memutuskan mulai berhijab pada 2015 saat usianya 27 tahun. Keputusan ini diambil setelah dia menjalani ibadah umrah. Waktu itu, Bella merasa ada hal yang perlu diperbaiki dalam hidupnya, terutama urusan ibadah dan hubungannya dengan agama.

Sebelumnya, kesibukan di dunia hiburan sering bikin dia menunda keinginan untuk berhijab. Tapi setelah pulang umrah, Bella akhirnya mantap berhijab dan berusaha hidup lebih dekat dengan agama.