Hiburan

Endy Arfian mengaku kalau dirinya punya kepribadian introvert. Padahal, profesinya sebagai aktor dan figur publik menuntut dia berinteraksi dengan banyak orang.

Walaupun sudah terjun ke industri hiburan sejak usia belia, Endy merasa interaksi sosial saat bekerja tetap bikin energinya cepat terkuras. Jujur saja, ini relate banget buat kita yang merasa 'social battery' cepat habis kalau ketemu orang terlalu banyak.

Saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, 22 November 2026, Endy bilang kalau tubuhnya sekarang sudah bisa otomatis menyesuaikan diri saat mulai bekerja. "Alhamdulillah aku udah terbiasa jadi badan aku tuh sudah bisa otomatis adjust gitu kalau ketika sudah mulai kerja," ungkapnya.

Bintang film Hungry Ghost Festival ini menjelaskan kalau tingkat kelelahan yang dirasakan seorang introvert saat bersosialisasi itu jauh lebih besar dibanding ekstrovert. Hal itulah yang bikin dia merasa sangat lelah setelah beraktivitas.

Endy menganggap kondisi ini sangat wajar karena energi pribadinya memang terserap saat berada di tengah keramaian atau lingkungan kerja. Dia juga menyampaikan kepada teman-teman yang merasakan hal serupa bahwa rasa capek yang tiba-tiba datang itu bukan kesalahan mereka, karena energi memang terserap oleh orang-orang di sekitar.

Kira-kira ada yang merasa satu server sama Endy nggak, nih?