Hiburan

Pemerintah Kabupaten Gresik menggelar Gresik Vaganza yang dimulai pada 20 November 2026 pukul 19.30 WIB. Festival perdana ini dipusatkan di halaman Kantor Bupati Gresik dan berlangsung selama tiga hari hingga 22 November 2026. Pengunjung bisa datang gratis dengan jadwal kegiatan mulai pukul 15.00 sampai 22.00 WIB.

Rahayu menjelaskan bahwa festival ini sengaja memadukan unsur seni, budaya, ekonomi kreatif, UMKM, dan olahraga. Tujuannya jelas, yaitu untuk mendorong sektor pariwisata di Gresik. Acara ini bukan cuma soal hura-hura, tapi juga menjadi wadah promosi produk lokal dan ekonomi kreatif yang digabung dengan pelayanan pemerintah dalam satu kawasan.

Panggung hiburan dan line-up artis

Sektor hiburan jadi salah satu magnet utama pengunjung. Pada pembukaan tanggal 20 November 2026, panggung dimeriahkan oleh band lokal dan penampilan Geisha pada malam harinya. Memasuki hari kedua, 21 November 2026, rangkaian acara diisi oleh band lokal, musik jazz, serta berbagai tarian. Ada juga program Gresik Seru Bernyanyi yang memberikan kesempatan bagi komunitas dan masyarakat untuk ikut bernyanyi bersama.

Sebagai penutup rangkaian festival pada 22 November 2026, kegiatan diawali dengan senam aerobik dan Zumba pada sore hari. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan penampilan band dan tarian, dengan Happy Asmara sebagai penampil penutup festival tersebut.

Surga UMKM dan ekonomi kreatif

Untuk menggerakkan ekonomi warga, panitia menyiapkan sekitar 250 tenda yang masing-masing menampung dua stan, sehingga total ada 500 stan UMKM dan pelaku ekonomi kreatif. Khurin In Noviarani selaku Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Parekraf Gresik menyebutkan bahwa produk yang dijajakan sangat beragam, mulai dari fesyen, mainan, hingga produk kreatif lainnya.

Bagi pecinta kuliner, tersedia aneka jajanan kekinian, makanan viral, hingga kuliner khas Gresik seperti endog-endogan atau telur aneka ikan. Selain makanan, ada pameran Damar Kurung yang merupakan warisan budaya tak benda khas Gresik beserta produk turunannya. Pengunjung juga bisa menonton pemutaran film komunitas Gresik Movie, melihat pameran alat musik seperti gitar dan rebana, miniatur lukisan, hingga buku dari subsektor penerbitan.

Sebagian besar produk ini bisa dibeli langsung di tempat. Bagi UMKM yang ingin ikut serta, koordinasi dilakukan melalui ketua paguyuban atau komunitas wilayah masing-masing, sementara proses pendataan dan kurasi dikelola oleh Diskoperindag Gresik.

Pasar murah dan dukungan belanja

Tidak hanya pameran, ada pasar murah untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat. Bulog menyediakan beras, gula, dan minyak goreng, sementara ritel modern menyediakan telur, mi instan, dan perlengkapan rumah tangga. Dinas Pertanian juga turut menyediakan berbagai produk sayuran dan buah.

Ada aturan main yang ketat untuk ritel modern agar tidak mematikan pedagang lokal. Panitia membatasi jenis barang yang boleh dijual oleh ritel; contohnya mereka dilarang menjual kopi karena produk tersebut sudah banyak dipasarkan oleh UMKM lokal.

Untuk memacu transaksi, panitia membagikan 3.000 voucher belanja UMKM dengan nilai Rp5.000 per voucher, di mana 1.000 lembar dibagikan setiap hari. Sebagai pemanis, ada undian hadiah di akhir acara yang menawarkan sepeda listrik dan berbagai peralatan rumah tangga. Khurin berharap momen ini bisa memperluas jaringan pemasaran produk lokal serta membuka peluang kolaborasi.

Layanan publik di tengah festival

Salah satu sisi unik dari Gresik Vaganza adalah kehadiran layanan publik gratis. Masyarakat bisa melakukan cek kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan, donor darah lewat PMI, serta mengakses layanan Samsat Gresik. Selain itu, tersedia layanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan Mal Pelayanan Publik.

Bagi keluarga yang membawa anak, Dinas Perpustakaan menyediakan ruang baca dan belajar. Rahayu menegaskan bahwa kehadiran layanan publik ini adalah upaya pemerintah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Bupati dan Wakil Bupati bahwa setiap kegiatan OPD wajib menciptakan perputaran ekonomi bagi warga Gresik.

Kelancaran acara didukung oleh berbagai instansi. Dinas Lingkungan Hidup menangani masalah kebersihan, Dinas Kesehatan menyiapkan ambulans, sementara BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP turut mendukung pelaksanaan kegiatan. Pemkab Gresik pun berencana menjadikan Gresik Vaganza sebagai agenda rutin setiap akhir tahun agar hiburan bisa berjalan beriringan dengan penguatan UMKM dan pelayanan publik.