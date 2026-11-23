Hiburan

Mawar de Jongh dan Ardit Erwandha beradu akting dalam film drama komedi produksi LYTO Pictures berjudul People Pleaser: Si Paling Gak Enakan. Film garapan sutradara Bobby Prasetyo dan penulis naskah Evelyn Afnilia ini sudah tayang di jaringan bioskop Cinema XXI, CGV, dan Cinepolis di Indonesia sejak 19 November 2026.

Dalam ceritanya, Mawar de Jongh memerankan Karina, perempuan muda yang terbiasa mengutamakan kebutuhan orang lain sampai sering menomorduakan kebahagiaannya sendiri. Sifat tidak enakan ini bikin Karina kewalahan menghadapi ekspektasi rekan kerja sampai keluarga, bahkan ia bingung cara membahagiakan dirinya sendiri.

Lalu ada Raka, yang diperankan Ardit Erwandha. Raka adalah sahabat dekat Karina yang punya pandangan berbeda soal makna kebaikan. Saat orang lain justru memanfaatkan sifat Karina, Raka hadir sebagai sosok suportif yang mengingatkan kalau Karina berhak memprioritaskan dirinya sendiri.

Ardit merasa karakter Raka sangat menarik. Menurutnya, punya teman seperti Raka itu penting untuk mengingatkan orang-orang seperti Karina kalau memilih diri sendiri itu tidak selalu salah.

Interaksi keduanya pun penuh momen manis, mulai dari Raka yang mendengarkan keluh kesah Karina saat terpuruk sampai mengingatkannya saat lelah. Perhatian besar ini akhirnya memicu pertanyaan: apakah ini cuma ketulusan sahabat atau ada perasaan asmara yang terpendam?

Kombinasi drama komedi, dinamika keluarga, dan romansa masa muda ini jadi inti cerita perjuangan Karina melepaskan diri dari kebiasaan merasa tidak enakan. Jujur saja, siapa sih yang nggak deg-degan kalau punya sahabat se-perhatian Raka?