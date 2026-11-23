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Agak Laen: Menyala Pantiku! resmi memenangkan Piala Antemas dalam ajang Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi karena film tersebut sukses menarik perhatian besar penonton bioskop di Indonesia.

Produser film ini, Dipa Andika Nurprasetyo, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas anugerah luar biasa tersebut. Kemenangan ini menjadi momen spesial karena merupakan kali kedua waralaba Agak Laen meraih Piala Antemas, setelah film pertamanya juga mendapatkan penghargaan serupa di FFI 2024.

Dipa mendedikasikan piala ini untuk seluruh penonton film Indonesia yang telah memberikan dukungan. Kesuksesan ini memang nyata, mengingat Agak Laen: Menyala Pantiku! mencatatkan jumlah penonton sebanyak 10.980.933 orang, yang menjadikannya film Indonesia terlaris sepanjang masa. Angka fantastis inilah yang membawa film garapan sutradara Muhadkly Acho tersebut meraih Piala Antemas FFI 2026.

Bagi rumah produksi Imajinari, pencapaian ini memperkuat posisi film komedi lokal sebagai fenomena yang punya daya tarik tinggi di tengah persaingan industri bioskop saat ini.

Kabar gembira lainnya muncul dari para pemain. Oki Rengga memberikan isyarat bahwa cerita selanjutnya akan segera hadir dengan mengajak penggemar untuk bertemu di Agak Laen 3.

Indra Jegel menambahkan bahwa film ketiga tersebut kemungkinan besar akan tayang pada 2027. Menurut Indra, jeda rilis film Agak Laen diperkirakan terjadi setiap dua tahun sekali, mengingat film sebelumnya rilis tahun 2025. Meski begitu, keterangan Indra dalam acara FFI 2026 ini belum bisa dianggap sebagai pengumuman jadwal resmi penayangan Agak Laen 3.