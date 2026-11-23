Hiburan

Tim kuasa hukum Misyal & Partners resmi memutuskan untuk mundur dari posisi pengacara Erin Wartia. Langkah ini diambil di tengah kasus penganiayaan asisten rumah tangga (ART) yang menyeret mantan istri Andre Taulany tersebut.

Erin sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak 30 September 2026. Namun, perjalanan hukumnya makin pelik setelah tim pengacaranya merasa Erin tidak kooperatif dalam menyikapi panggilan dari pihak kepolisian. Sikap ini dianggap berpotensi memicu masalah baru dalam proses hukum yang sedang berjalan, sekaligus bisa memperburuk penilaian terhadap tim kuasa hukum tersebut.

Bukan cuma soal sikap, tim pengacara juga merasa Erin tidak terbuka sepenuhnya mengenai kronologi kejadian. Mereka mulai meragukan kesaksian dan pernyataan Erin yang selama ini terkesan banyak menutup-nutupi fakta yang ada.

Yang paling bikin kaget, ternyata ada masalah finansial di balik pengunduran diri ini. Ramzy mengungkapkan bahwa Erin belum memenuhi kewajiban pembayaran atas jasa hukum yang sudah diberikan oleh Misyal & Partners. Sampai pengunduran diri itu disampaikan, honor pengacara tersebut dikabarkan belum diselesaikan oleh Erin.

Kasus ini bermula dari laporan seorang mantan asisten rumah tangga yang mengaku menjadi korban penganiayaan saat bekerja di kediaman Erin. Laporan tersebut sempat menjadi sorotan publik setelah korban melalui kuasa hukumnya mengungkap dugaan kekerasan fisik yang dialami selama bekerja. Selain penganiayaan, muncul pula isu terkait hubungan kerja antara majikan dan pekerja rumah tangga.

Seiring berjalannya penyelidikan, pihak Erin membantah berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya.