Hiburan

Penyanyi Mawar AFI akhirnya buka suara soal kehidupannya setelah memutuskan menetap di Amerika Serikat. Mawar mengungkapkan kalau dia sekarang berkarier di bidang kesehatan dan nggak cuma kerja di satu tempat saja.

Kebayang nggak sih, Mawar mengaku saat ini punya pekerjaan di tiga perusahaan berbeda yang semuanya bergerak di bidang kesehatan atau 'medical field'. Hal ini sempat bikin warganet penasaran soal bagaimana legalitas dan izin kerja Mawar di sana.

Lewat media sosial, Mawar menjelaskan gambaran pekerjaannya. Salah satu profesi yang dia jalani adalah QMAP (Qualified Medication Administration Personnel) caregiver. Di posisi ini, Mawar bertugas membantu pasien dengan penyakit kronis dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Jujur, kita salut banget sama Mawar. Pindah negara dan berani ambil tantangan baru di bidang yang beda jauh dari dunia musik itu nggak mudah. Definisi kerja keras yang sesungguhnya!