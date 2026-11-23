Hiburan

Atta Halilintar memilih cara yang beda buat merayakan ulang tahunnya yang ke-32. YouTuber ini memutuskan untuk memboyong keluarganya menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci.

Momen spesial ini dibagikan Atta lewat unggahan di Instagram. Dalam foto yang diunggah, Atta terlihat duduk bareng istrinya, Aurel Hermansyah, serta kedua putri mereka, Ameena dan Azura, di kawasan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi. Biar makin kompak, mereka semua memakai busana dengan nuansa warna maroon.

Ada juga foto lain yang memperlihatkan Atta sedang memegang kue ulang tahun, sambil kedua anaknya memberikan kecupan hangat di pipinya. Atta menyebutkan kalau perayaan kali ini adalah ulang tahun impiannya.

Bagi Atta, kebahagiaan kali ini bukan datang dari pesta yang meriah. Dia justru merasa sangat bersyukur bisa menghabiskan hari spesialnya di Madinah bersama orang-orang tersayang. Lewat caption-nya, Atta menulis bahwa ini adalah "My dream birthday" dan merasa berkah bisa berada di Madinah bersama Rasulullah sebagai idola dan panutan hidupnya, serta ditemani Mama Nur, Ameena, dan Azura.

Selain berbagi momen bahagia, Atta juga menuliskan doa yang cukup menyentuh di hari ulang tahunnya. Dia berharap agar orang-orang yang dipeluknya saat ini bisa kembali berkumpul dan dipeluk lagi di surga nanti.

Atta juga tidak lupa berterima kasih kepada semua orang yang sudah mengirimkan doa serta ucapan selamat ulang tahun. Dia berharap semua doa baik yang diberikan kepadanya bisa kembali kepada pengirimnya dengan jumlah yang berlipat ganda.

Keren juga ya, mendingan pilih jalan spiritual daripada party heboh. Kira-kira kalau kalian ultah, lebih pilih liburan mewah atau trip religi kayak gini?