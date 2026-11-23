Hiburan

Sinetron Terikat Janji dipastikan nggak bakal punya musim kedua. Arya Saloka menegaskan kalau seluruh alur ceritanya memang sudah dirancang untuk punya konklusi akhir dalam format film layar lebar.

Jadi, buat kalian yang berharap ada TJ Season 2 atau Season 3, mending hapus ekspektasinya sekarang juga. Arya bilang, Jadi jangan berharap ada TJ Season 2, TJ Season 3, tidak ada. Jadi udah di movie, gitu.

Rencana penutupan cerita Terikat Janji

Cara tim produksi menutup cerita ini cukup simpel: mereka nggak mau memperpanjang sinetronnya di televisi. Metodenya adalah dengan langsung mempersiapkan penggarapan versi film segera setelah masa penayangan sinetron Terikat Janji di TV berakhir.

Arya Saloka menjelaskan, Jadi setelah ini, sinetron selesai, kami penginnya langsung persiapan movie-nya, gitu. Terakhirnya di situ. Tapi ingat ya, rencana film ini statusnya masih harapan tim produksi. Belum ada pengumuman resmi soal jadwal produksi atau tanggal tayang di bioskop.

Langkah karier Arya Saloka selanjutnya

Setelah semua rangkaian cerita Terikat Janji rampung, Arya punya rencana buat eksplorasi proyek kreatif baru dengan konsep yang lebih segar dan berbeda. Dia pengin bikin cerita baru lagi, apa pun bentuknya.

Yang paling bikin kaget adalah isyarat Arya soal tahun 2027. Dia memberi kode kuat kalau kemungkinan besar nggak bakal muncul di layar kaca televisi tahun depan. Sebagai gantinya, Arya lebih memilih untuk menyapa penonton lewat berbagai konten di platform digital.

Tapi yang pasti sih, mungkin 2027 saya tidak akan ada di TV. Jadi mungkin saya akan ada di handphone kalian, ungkap Arya pada 22 November 2026.

Agak berani ya pilihannya, tapi jujur kita malah penasaran bakal jadi konten kayak gimana nanti di HP kita. Kira-kira kalian lebih suka lihat dia di layar lebar atau cukup lewat layar HP aja?