Hiburan

Transjakarta memperpanjang jam operasional empat rute layanannya untuk membantu transportasi penonton konser Guns N' Roses di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu, 21 November 2026. Keempat rute tersebut beroperasi mulai pukul 05.00 WIB hingga 01.00 WIB.

Ayu Wardhani selaku Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mempermudah akses bagi masyarakat yang menghadiri konser tersebut. Selain empat rute yang jam operasionalnya diperpanjang, para penonton juga bisa menggunakan layanan reguler dan sejumlah koridor utama Transjakarta yang memang beroperasi 24 jam setiap hari untuk mencapai kawasan Stadion Madya GBK.

Untuk akses menuju lokasi, penonton bisa turun di beberapa halte terdekat, seperti Senayan Bank Jakarta, Bundaran Senayan, Gerbang Pemuda, dan Polda Metro Jaya. Ada juga beberapa bus stop yang bisa dimanfaatkan, yaitu Gelora Bung Karno 1 dan 2 (GBK Pintu 7), Taman Ria, Graha Kemenpora, serta Gelora Hall Basket.

Khusus untuk Halte Gerbang Pemuda, tersedia berbagai pilihan rute. Ada Koridor 9 Pinang Ranti-Pluit yang beroperasi 24 jam, rute 9A Cililitan-Grogol, serta rute 1B, 1F, 1W, 3F, 10H, S61, dan T31.

Transjakarta juga mengimbau para pelanggan untuk memastikan saldo kartu uang elektronik sudah mencukupi sebelum memulai perjalanan. Selain itu, pengguna diminta mengikuti arahan petugas di lapangan demi keamanan dan kenyamanan bersama.