Hiburan

Mei Mei di serial Upin & Ipin memang dikenal sebagai anak yang paling pintar, percaya diri, dan aktif di kelas. Saking menonjolnya, banyak yang menganggapnya sebagai anak teladan yang bisa jadi contoh buat teman-temannya. Tapi let's be honest, dia kan tetap anak usia lima tahun, jadi wajar kalau ada hal-hal yang bikin dia bingung atau salah jawab.

Salah pilih kata sampai bikin sekelas ketawa

Ada momen kocak di episode "Isi Masa Lapang" saat murid Kelas Aman belajar soal hobi. Lucunya, Mei Mei yang dianggap pintar ternyata nggak tahu arti kata hobi sampai Cikgu Melati menjelaskannya, padahal dia sendiri punya hobi membaca buku.

Masih di episode yang sama, Mei Mei sempat bikin sekelas tertawa saat menjawab pertanyaan Cikgu Melati soal manfaat hobi berdagang yang dimiliki Mail. Bukannya bilang Mail jadi berani dan percaya diri, Mei Mei malah menyebut Mail sebagai anak yang tidak punya malu. Jawaban ini bikin dia sendiri kebingungan, meski intinya sebenarnya benar.

Polosnya Mei Mei soal sayur dan teka-teki

Kepolosan Mei Mei juga terlihat di episode "Daun Hijau" saat mereka belajar khasiat sayuran. Ketika Cikgu Melati menjelaskan kalau sayur pegagan bisa dibuat lalapan atau jus, Mei Mei malah bertanya apakah kangkung yang dia bawa juga bisa dijadikan jus. Pertanyaan ini sampai bikin Mail heran.

Mei Mei juga sempat gagal menjawab sebuah teka-teki di episode "Sedia Penyelamat". Saat Upin memberikan jawaban yang tepat, Mei Mei sebenarnya ingin menjawab, tapi ternyata jawabannya salah. Dia mengira jawabannya adalah air, padahal yang benar adalah api.

Salah mengerti istilah menara gading

Kejadian terakhir ada di episode "Terima Kasih Cikgu". Saat Tun Dr. Siti Hasmah berkunjung ke Tadika Mesra, beliau membahas tentang kesungguhan belajar sampai ke jenjang tertinggi untuk mencapai cita-cita.

Bukannya paham itu istilah untuk universitas, Mei Mei malah bingung dan bertanya apakah yang dimaksud adalah gading gajah. Tun Dr. Siti Hasmah kemudian menjelaskan kalau maksudnya adalah mengejar pendidikan setinggi-tingginya di universitas. Semua momen ini menunjukkan kalau Mei Mei memang masih dalam tahap belajar seperti anak-anak lainnya.