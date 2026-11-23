Hiburan

Lydia Kandou mengungkap sisi lain dari kehidupan rumah tangganya bersama Jamal Mirdad. Pernikahan mereka berakhir setelah menjalani masa bersama selama 27 tahun.

Menariknya, meski sudah berpisah, Lydia mengaku tetap memiliki hubungan yang baik dengan mantan suaminya tersebut. Hubungan yang tetap akur setelah cerai kayak gini emang jarang banget kita lihat, jadi terasa cukup menyegarkan.

Kalau bicara soal profil, Lydia Ruth Elizabeth Kandou lahir pada 21 Februari 1962. Dia bukan cuma aktris, tapi juga model dan penyanyi Indonesia. Perjalanannya di dunia hiburan dimulai saat dia menjadi model iklan untuk Sakura Film.

Kariernya makin melejit setelah bertemu Imam Tantowi. Gara-gara itu, dia dapat tawaran jadi pemeran pendukung di film Wanita Segala Zaman produksi Rapi Films yang digarap Has Manan. Sejak saat itu, Lydia mulai rajin membintangi berbagai film layar lebar.

Beberapa judul film yang pernah dia bintangi antara lain Anak-Anak Buangan, Surga yang Tak Dirindukan 3, sampai Gara-Gara Warisan. Pada 2022, Lydia dipercaya memerankan tokoh Eva dalam film Inang. Selain akting, dia juga mencoba peruntungan di dunia musik.

Jujur, melihat Lydia yang tetap bisa berteman baik sama mantan suami setelah 27 tahun menikah itu goals banget sih. Semoga drama perceraian artis lain bisa contoh hubungan dewasa kayak gini.