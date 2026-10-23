Indra Bekti jadi host cerdas cermat, tapi dulu rapornya merah

Hiburan

Indra Bekti baru saja didapuk jadi pembawa acara di program kompetisi edukasi anak terbaru. Tapi yang bikin menarik, presenter berusia 48 tahun ini justru curhat kalau masa sekolah dasarnya jauh dari kata 'juara kelas'.

Bekti mengaku secara blak-blakan kalau dia bukan murid yang menonjol secara akademis. Bahkan, dia sempat merasakan pahitnya dapat nilai merah di buku rapor waktu SD. "Secara akademis ya saya biasa-biasa saja. Secara nilai rapor juga biasa-biasa saja, sempat dapat nilai merah juga," ungkapnya saat berada di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan.

Lucunya lagi, suami Aldila Jelita ini bercerita kalau dulu dia nggak pernah terpilih buat ikut lomba cerdas cermat karena prestasinya yang pas-pasan. Dia bahkan merasa bingung sendiri kenapa dulu nggak diikutsertakan, dan menduga mungkin ada kelemahan tersendiri di dirinya saat itu.

Bayangin aja, dulu nggak pernah diikutsertakan dalam cerdas cermat, eh sekarang malah jadi pembawa acaranya.