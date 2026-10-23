Sudah punya gelar S1, Roland Judita malah kuliah lagi ambil jurusan akupuntur

Hiburan

Roland Judita resmi balik lagi ke dunia perkuliahan. Penyanyi ini mengambil Program Studi Akupuntur dan Herbal jenjang D4 di RS Husada Jakarta dan sekarang baru saja masuk semester satu.

Padahal, Roland sebenarnya sudah punya gelar sarjana S1 Sastra Mandarin dari China. Tapi, dia tetap memilih buat belajar lagi karena ingat pesan orang tuanya kalau waktu itu sangat berharga, apalagi mumpung masih muda.

Alasan pemilihan jurusannya pun nggak jauh-jauh dari keluarga. Karena orang tuanya adalah ahli akupuntur, Roland ingin meneruskan usaha mereka. Dia bahkan sudah pasang target harus lulus dalam empat tahun dengan hasil yang memuaskan.

Meski sibuk kuliah, Roland nggak khawatir kerjaannya terganggu. Dia yakin bisa membagi waktu karena mengambil kelas karyawan yang jadwalnya kebanyakan ada di malam hari, jadi bisa disesuaikan dengan kesibukan sehari-harinya.

Di luar urusan kampus, Roland memang dikenal lewat ajang Indonesian Idol dan sering membawakan lagu Mandarin. Hal ini karena sejak kecil dia sudah akrab dengan lagu-lagu dari Negeri Tirai Bambu berkat kakek-neneknya yang berasal dari China. Selain itu, dia juga hobi meng-cover lagu hits penyanyi lain.

Karier musiknya pun masih jalan terus. Pada Februari 2026, dia merilis single ketiganya di Spotify yang berjudul Ragu-ragu. Sebelumnya, Roland juga sempat meluncurkan lagu Malaikat Kecilku pada 2024.

Definisi belajar sepanjang hayat yang sesungguhnya, ya? Kalian ada yang berani ambil jurusan yang jauh banget dari gelar pertama kayak Roland nggak?