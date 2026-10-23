Agnez Mo bakal debut film Hollywood di C.L.A.Y, bakal adu akting sama Nicolas Cage!

Hiburan

Agnez Mo baru saja mengonfirmasi kabar gembira lewat Instagram pada Senin 19 Oktober bahwa ia akan debut di film layar lebar Hollywood berjudul C.L.A.Y. Yang bikin makin merinding, penyanyi kita ini bakal berbagi layar dengan aktor kelas dunia, Nicolas Cage dan Michael Sheen. Bayangkan saja, bisa beradu akting dengan legenda seperti mereka tentu jadi pencapaian yang luar biasa.

Agnez sendiri mengaku kalau kesempatan ini terasa seperti mimpi. Setelah sebelumnya mencicipi dunia akting di serial Reacher, ia merasa sangat bersyukur bisa melangkah ke dunia baru dan mendalami karakter yang berbeda. Bagi Agnez, proyek C.L.A.Y ini adalah cara untuk terus menantang dirinya sebagai seorang aktris. Ia bahkan sempat curhat kalau kabar ini terasa sangat tidak nyata; kalau ia mendengar berita ini tahun lalu, ia pasti mengira ini cuma rekaan belaka.

Intrik dunia hacker di C.L.A.Y

Film C.L.A.Y sendiri mengusung genre cyber thriller dan seluruh dialognya akan menggunakan bahasa Inggris. Ceritanya berpusat pada seorang jenius komputer yang sebenarnya sangat brilian, tapi sayangnya tidak dipedulikan oleh lingkungan sosial di sekitarnya. Hidup orang ini berubah total saat ia menemukan tujuan hidup dan rasa diterima setelah terseret ke dalam sebuah kelompok misterius bernama C.L.A.Y atau Clowns Laughing At You.

Kelompok C.L.A.Y ini bukan perkumpulan biasa, melainkan jaringan peretas bawah tanah yang punya aksi sangat berani. Mereka hobi mengubah provokasi digital menjadi konsekuensi nyata yang berdampak langsung di dunia nyata. Namun, karena aksi mereka makin tenar, langkah C.L.A.Y justru menarik perhatian pihak-pihak berbahaya, mulai dari badan intelijen, sindikat kriminal, sampai kelompok peretas saingan yang siap menghadang.

Proyek ambisius Simon Afram

Film ini dijadwalkan mulai digarap pada November 2026 di London. Menariknya, C.L.A.Y akan menjadi debut penyutradaraan bagi Simon Afram. Sebelum mencoba kursi sutradara, Afram sebelumnya sudah berpengalaman menulis dan memproduseri film mata-mata Perang Dunia II karya Simon West berjudul Fortitude.

Simon Afram sendiri memberikan pujian setinggi langit untuk Agnez Mo. Ia menyebut Agnez sebagai seniman global sejati yang punya basis penggemar luas di berbagai benua. Di mata Afram, Agnez adalah aktris yang memikat, berani, intens, dan punya kedalaman emosional yang luar biasa. Karena kualitas itulah, Afram merasa Agnez sangat cocok masuk ke dalam jajaran pemeran istimewa di dunia C.L.A.Y.

Jejak emas di industri Hollywood

Masuknya Agnez ke film C.L.A.Y ini menambah panjang daftar karyanya di industri hiburan Amerika Serikat. Sebelum ini, Agnez sudah mencuri perhatian lewat peran sebagai Lila Hoth, sang antagonis utama dalam serial Reacher Season 4 yang tayang pada 12 Agustus 2026. Popularitas Agnez sempat melonjak di daftar IMDb STARmeter saat ia berperan sebagai antagonis utama serial tersebut.

Berdasarkan data IMDb STARmeter yang mengukur minat publik, posisi Agnez sempat melesat ke peringkat kedua. Padahal, pada 17 Agustus, ia masih berada di posisi keenam. Hanya dalam waktu sekitar 10 hari, Agnez berhasil masuk ke jajaran teratas daftar popularitas tersebut. Selain itu, Agnez juga punya pengalaman sebagai pengisi suara dalam film animasi Groove Tails, di mana ia bersanding dengan nama-nama besar seperti Ansel Elgort, Halle Bailey, Alan Ritchson, dan Ludacris.

Prestasi Agnez tidak berhenti di layar saja. Pada Oktober 2026, Agnez Mo juga akan memiliki patung lilin sendiri yang dipajang di Madame Tussauds Hollywood, Amerika Serikat. Pencapaian ini sangat spesial karena Agnez menjadi selebriti Indonesia pertama yang debut di cabang Hollywood tersebut.

Kira-kira karakter Agnez di film hacker ini bakal sejahat Lila Hoth di Reacher nggak ya?