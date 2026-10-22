Wika Salim pamer rumah impian, putih mewah dan ada kolam renangnya!

Hiburan

Wika Salim baru saja membagikan momen bahagianya karena rumah impian yang sudah lama didambakan perlahan mulai terwujud. Lewat video di akun Instagram pribadinya, Wika menunjukkan beberapa sudut hunian yang sebentar lagi rampung.

Jujur, kita salut banget sama kesabarannya. Meskipun proses pembangunannya memakan waktu dan dilakukan secara bertahap, Wika tetap bersyukur. Pada 5 Oktober 2026, ia menulis, “Gapapa lama. Gapapa pelan-pelan, yang penting sama-sama. Mimpinya sederhana, semoga selamanya.”

Ngelihat cuplikannya, rumah penyanyi dangdut ini kelihatan mewah banget dengan dominasi warna putih yang clean. Bukan cuma bangunan utamanya, Wika juga memperlihatkan area kolam renang yang saat itu sudah hampir selesai dikerjakan. Vibes-nya benar-benar definisi rumah idaman banget!

Pencapaian Wika ini langsung banjir dukungan. Iis Dahlia bahkan ikut berkomentar, “Aaminn…rumah baru…baruuu yaa @wikasalim @maxadamkamil,” sementara akun lain menulis, “Keren selamat mbakk.”

Kira-kira kalau kalian punya rumah impian, wajib ada kolam renangnya juga nggak sih?